Riyad’la güçlü işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'ı ziyaret etti. Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la baş başa görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Yemen'deki son durum, Somali ve Sudan'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrası 31 maddelik ortak bildiri yayımlandı. Buna göre, toplantının başında Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen hacılar, umreciler ve ziyaretçilerin rahatını sağlamak için iki ülke arasındaki eşgüdüm seviyesinden övgüyle bahsederek, Suudi Arabistan Krallığı hükümetinin Haremeyn-i Şerifeyn'e ve ziyaretçilerine hizmet etmek için gösterdiği çabaları takdir etti. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında her iki taraf, finans, sigortacılık, gayrimenkul, imalat ve hizmet alanlarındaki karşılıklı yatırımların seviyesini takdir etti. İki ülke yenilenebilir enerji, madencilik, kritik mineraller, savunma ve güvenlik gibi konularda ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme konusundaki arzularını teyit etti.

4 YENİ ANLAŞMA

İki taraf, bu ziyaret sırasında adalet, yenilenebilir enerji, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı ile AR-GE ve inovasyon işbirliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalanmasını memnuniyetle karşıladı. Taraflar, bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu; bölgedeki çatışmalar, gerilimler ve tırmanma riskinin artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı. Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ve Altesleri Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'u Türkiye'ye davet etti.

TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve istikrar vizyonunu geniş bir perspektifle açıkladı. Türkiye–Suudi Arabistan ilişkilerinin bölgede güvenlik ve istikrar açısından nasıl değerlendirildiğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, iki ülkenin tarihî bağlara, güçlü devlet geleneklerine ve bölgesel sorumluluk bilincine sahip iki dost ülke olduğunu belirterek, bu ilişkinin yalnızca ikili gündemle sınırlı olmadığını belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluğun aynı zamanda bölgesel huzur, istikrar ve refah açısından stratejik bir mahiyet taşıdığını kaydetti. Ziyaretin ana gündemine ilişkin değerlendirmesinde Başkan Erdoğan, bölgesel meselelerde istişareyi derinleştirmeyi ve ikili ilişkileri somut alanlarda ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

İran'la ilgili son gerilim bağlamında olası bir çatışmanın önlenmesine yönelik soru üzerine Erdoğan, bölgede yeni bir savaşın yaşanmasını kesinlikle istemediklerini, meselelerin diyalog ve sağduyu ile çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. İran'a yönelik askerî müdahaleye karşı olduklarını her platformda dile getirdiklerini belirten Erdoğan, tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini muhataplarına ilettiklerini söyledi. Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanında olduklarını kaydetti. Suudi Arabistan ve Pakistan dâhil olmak üzere bölge ülkeleriyle yürütülen istişare ve koordinasyonun önemine de dikkat çekti. ANKARA

İKİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli bir enerji anlaşması imza altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman El Suud'un imza koyduğu anlaşmaya göre Sivas ve Karaman'da toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak.

BAKAN BOLAT: SURİYE VE GAZZE'NİN YENİDEN İMARI, AFRİKA'NIN KALKINDIRILMASI MASADA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid El Falih ile birlikte Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bolat konuya ilişkin, ''İki ülke iş dünyalarımızın katılımı ile düzenlediğimiz Forum'da, firmalarımızın ortak projelerde yer alması ve ortaklıklarını güçlendirme noktasında atılabilecek adımları ve başta Suriye ve Gazze'nin yeniden imarı ve Afrika'nın kalkındırılması olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak atılabilecek adımların önemini bir kez daha vurguladık. Firmalarımızın üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği ortak yatırım ve projeler, yalnızca ekonomik kalkınmaya fayda sağlamayacak, aynı zamanda bölgemizin istikrara kavuşmasını sağlayacaktır'' açıklamasında bulundu.

MISIR'A ZİYARET BUGÜN

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle bugün Kahire'ye gidiyor. Erdoğan, Mısır'a yapacağı resmi ziyareti çerçevesinde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek. İkili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı temaslar kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı Kahire'de düzenlenecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımlar masaya yatırılacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-Mısır İş Forumu'na da katılması bekleniyor. Forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve iş dünyası arasındaki temasların güçlendirilmesi hedefleniyor. Resul EKREM