Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi, arama-kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen dezenformasyonla mücadele sürecine de sahne oldu. Afetin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğruluğu teyit edilmemiş içerikler, sahadaki faaliyetleri doğrudan etkileyerek kamuoyunda kaos algısı yaratmaya yönelik bir araç olarak kullanıldı.

SİSTEMATİK ALGI OPERASYONLARI MERCEK ALTINDA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan raporlar, yalan haberlerin rastlantısal değil, belirli temalar etrafında organize edildiğini kanıtladı. Özellikle kamu kurumlarının yetersiz kaldığı, yardım süreçlerinin engellendiği ve toplumsal güveni sarsmaya yönelik kurgulanan bu içerikler; çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi hassas gruplar üzerinden yapılan duygusal manipülasyonlarla desteklendi.

200'E YAKIN İDDİA ÇÜRÜTÜLDÜ

Süreç boyunca tespit edilen 200'e yakın asılsız iddia, somut veriler ve resmi açıklamalarla anında yalanlandı. Uzmanlar, yanlış bilginin doğru bilgiden daha hızlı yayıldığına dikkat çekerek, afet dönemlerinde kaynağı belirsiz paylaşımların toplumsal bir güvenlik riskine dönüştüğünü vurguladı. 6 Şubat tecrübesi, dezenformasyonla mücadelenin artık afet yönetim planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdi.

İŞTE DEPREM SÜRECİNDE KAMUOYUNU YANILTAN 10 KRİTİK DEZENFORMASYON VE GERÇEKLER