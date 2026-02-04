  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler, yalnızca yol açtığı büyük yıkım ve can kayıplarıyla değil, aynı zamanda dijital mecralarda hızla yayılan dezenformasyon dalgasıyla da dikkat çekti. Baraj patlamasından salgın hastalık iddialarına kadar; deprem bölgesinde sahayı ve zihinleri bulandıran dezenformasyon süreci yönetildi. İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler...

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi, arama-kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülen dezenformasyonla mücadele sürecine de sahne oldu. Afetin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğruluğu teyit edilmemiş içerikler, sahadaki faaliyetleri doğrudan etkileyerek kamuoyunda kaos algısı yaratmaya yönelik bir araç olarak kullanıldı.

SİSTEMATİK ALGI OPERASYONLARI MERCEK ALTINDA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan raporlar, yalan haberlerin rastlantısal değil, belirli temalar etrafında organize edildiğini kanıtladı. Özellikle kamu kurumlarının yetersiz kaldığı, yardım süreçlerinin engellendiği ve toplumsal güveni sarsmaya yönelik kurgulanan bu içerikler; çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi hassas gruplar üzerinden yapılan duygusal manipülasyonlarla desteklendi.

200'E YAKIN İDDİA ÇÜRÜTÜLDÜ

Süreç boyunca tespit edilen 200'e yakın asılsız iddia, somut veriler ve resmi açıklamalarla anında yalanlandı. Uzmanlar, yanlış bilginin doğru bilgiden daha hızlı yayıldığına dikkat çekerek, afet dönemlerinde kaynağı belirsiz paylaşımların toplumsal bir güvenlik riskine dönüştüğünü vurguladı. 6 Şubat tecrübesi, dezenformasyonla mücadelenin artık afet yönetim planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdi.

İŞTE DEPREM SÜRECİNDE KAMUOYUNU YANILTAN 10 KRİTİK DEZENFORMASYON VE GERÇEKLER

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Hatay'da Baraj Patladı İddiası: Hatay'da herhangi bir baraj patlaması söz konusu olmadı.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Deprem Bölgesinde İnsanlar Cenazelerini Toprağa Veremiyor, Savcılar Mesai Bitti Diye İşlem Yapmıyor İddiası: Deprem felaketinin ardından mevcut savcılara ilave olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından deprem bölgesindeki illere 304 ilave savcı görevlendirildi ve adli işlemler ivedilikle yürütüldü.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Türkiye'deki Deprem Sırasında Nükleer Santral Patladı İddiası: Lübnan Beyrut limanındaki bir patlama görüntüsüyle servis edilen iddia asılsız çıktı, Türkiye'deki nükleer tesisler henüz faal durumda bile değildi. Herhangi bir patlama da yoktu.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Kapılar Açıldı, Suriye'den Yüz Binlerce Yeni Sığınmacı Getiriliyor İddiası: Mevcutta açık olan sınır kapılarından ülkemize geçişler tamamen Türkiye'nin kontrolündeydi ve herhangi bir sığınmacı akını söz konusu değildi.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Asker Depremin Ardından Sokakta Yoktu, Askere Çık Emri Geç Verildi İddiası: Askeri kayıtlardan ve arama kurtarma faaliyetlerinden de görüldüğü üzere TSK, depremin ilk yaşandığı andan itibaren depremzede vatandaşların yardımına koştu.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Hatay'da Meydana Gelen Depremin Ardından 112 Acil Çöktü İddiası: Hatay'daki 112 Acil Çağrı Merkezi, depremin ardından gece boyunca faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Dahası yoğun aramalar dolayısıyla bazı şehirlerdeki Acil Çağrı Merkezlerinden de destek alındı.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Hatay'da ATM'ler Yağmalanıyor İddiası: ATM'lerin herhangi bir dış müdahaleyle deformasyona uğramadığı, bazı ATM'lerin deprem sırasında hasar gördüğü bazılarının ise banka görevlileri tarafından kontrollü olarak boşaltıldığı belirlendi.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Deprem Bölgesinde İnsansız Hava Araçlarımız Kullanılmadı İddiası: Depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA'nın görev aldığı, deprem bölgesinin ilk günden itibaren AKINCI'nın kamerası ile görüntülendiği ortaya çıktı. Ayrıca 50 insansız hava aracı ile 1000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Kahramanmaraş'ta Salgın Hastalık Başladı, Şehrin Tahliye Edilmesi Gerekiyor İddiası: Kahramanmaraş ya da depremden etkilenen herhangi bir ilimizde salgın hastalık söz konusu olmadı.

Sistematik algı operasyonları mercek altında! İşte 6 Şubat depremine ilişkin yalanlar ve gerçekler

Avusturyalı Arama Kurtarma Ekibi, Enkaz Altındaki Bir Çocuğu Kurtaracakları Esnada Bir Türk Ekibi Gelip Görevi Durdurdu İddiası: Görüntülerdeki şahıs, arama kurtarma faaliyetinin nasıl işlediğini anlatmıştır. Ancak kasıtlı bir şekilde yanlış tercüme yapılarak ekibin çalışmalarına engel olunduğu iddiası ortaya atılmıştır.