SON DAKİKA I Başkan Erdoğan: "Gazze'yi birlikte ayağa kaldıracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır iş Forumu'nda konuştu.

İşte konuşmadan öne çıkan satır başları:

"Yatırımcılarımızın her zaman yanındayız. Mısırlı dostlarımızla güzel haberler vereceğiz

Mısır'la iş birliğimiz sadece ülkelerimiz için değil bölge için de çok önemli. Ekonomilerin birlikte güçlenerek büyüyeceğine yürekten inanıyorum. Büyük bir potansiyelimiz var. Ticaret hacmi hedefimiz 15 milyar dolar.

Mısır'da 4 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımız 100 bin kişinin istihdamını sağlıyor. Türk şirketler bulundukları sektörlerde ihracatta öncü firmalar arasında yer alıyor.

Gazze'nin yeniden imarında Mısır ile birlikte çalışmak istiyoruz. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılması kapsamında Mısır'ın yardımlarını şükranla yad ediyoruz."

