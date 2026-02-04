Yeni evlerimizde güvenle yaşıyoruz

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde simge olan Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, 'Asrın inşası projesi' ile yeniden hayat buldu. 22 bloktan 18'inin yıkıldığı, 1400 kişinin hayatını kaybettiği alanda, depreme dayanıklı 678 konuttan oluşan Anka Konutları 2 yılda tamamlandı. Yeni evlerine taşınan depremzedeler, SABAH'a konuştu:

❱ Yaşar-Özlem Özcan: Çok kaliteli evler yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun. Bu binalar artık yıkılmaz. Anka Konutları'nda güvenle yaşıyoruz. Evlerimizin 2 yılda teslim edilmesi çok büyük bir başarı.

❱ Emekli Ziya Gönül: Hüznün merkezi olan Ebrar Sitesi artık Anka Konutları ismiyle umudun merkezi oldu. Çok şükür ki yaralarımızı devletimiz hızla sardı.

CUMHURBAŞKANIMIZ SÖZÜNÜN ERİ ÇIKTI

❱ Rıza Kara: Bu acılar unutulmaz ama yeni yapılan evler bize yeniden yaşama tutunma gücü verdi. Devletimiz sağ olsun bu evi yaptı ve bizlere teslim etti. Birinci sınıf malzemeyle bu evler üretildi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kendisi sözünün eriymiş. Ali ALTUNTAŞ/SABAH