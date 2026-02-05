9 bin öğrencinin yaşam alanı

İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden Esenyurt'ta açılışı geçen yıl 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 10 okulun aynı kampüste buluştuğu külliyede bugün itibarıyla 9 bin 11 öğrenci eğitim görüyor. Toplam 68 bin 585 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 108 bin 971 metrekare inşaat alanına sahip külliye, adeta bir eğitim kampüsü niteliği taşıyor. Külliye, sahip olduğu imkânlarla yalnızca Esenyurt'un değil, İstanbul'un eğitim vizyonuna da güçlü bir katkı sunuyor.

451 ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR

Külliye, 1 Fen Lisesi, 1 Spor Lisesi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 Anadolu Lisesi ve 1 Özel Eğitim Uygulama Okulu olmak üzere toplam 10 eğitim kurumu, bin kişilik konferans alanı, 250 kişilik küçük salon ve 750 kişilik büyük salonu bünyesinde barındırıyor. Bu okullarda 451 öğretmen ve idareci ile eğitim-öğretim devam ediyor. Külliye içinde 2 kapalı spor salonu, 5 tam basketbol sahası, 3 yarım basketbol sahası, 1 nizami ölçülerde ve 1 yarı ölçülerde suni çim futbol sahası yer alıyor.

320 DERSLİK, 88 LABORATUVAR

Külliyede kız ve erkek öğrenciler için 151'er kişilik iki pansiyon, 600 kişi kapasiteli modern bir cami ve 16 bin 688 metrekarelik kapalı otopark da bulunuyor. Külliye bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek zengin bir altyapı oluşturuldu. 320 derslik, 88 laboratuvar, görsel sanatlar atölyeleri, müzik derslikleri, bilgisayar laboratuvarları ve destek eğitim odalarıyla donatılan eğitim binaları, çağdaş eğitim anlayışına uygun şekilde tasarlandı. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği odaları ile zümre odaları da öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Külliyede yer alan Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki planetaryum, ölçeğiyle Türkiye'de bir ilke imza atıyor. 350 metrekare oturum alanına, 18 metre çap ve 147 koltuk kapasitesine sahip planetaryum, "Türkiye'nin en büyük planetaryumu" olma özelliğini taşıyor. Bu merkez, öğrencilere astronomi ve uzay bilimlerini uygulamalı şekilde öğrenme imkânı sunuyor.