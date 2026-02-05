Anlaşma Meclis’e sunuldu: Türk savunma sanayi Brezilya pazarına açılıyor

Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda Dışişleri Komisyonu'nda ele alınıp Genel Kurul gündemine indirilmesi planlanıyor.

Anlaşmada öne çıkanlar hususlar şöyle:

ÜRETİM VE TEKNOLOJİ: Anlaşma ile ortak üretim ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, savunma sanayi ürünlerinin karşılıklı tedariki, müştereken üretilecek ürünlerin üçüncü ülkelere satışı ile Türk savunma sanayi ürünlerine pazar imkânı sağlanması gibi konular düzenleniyor.

SİLAHLI KUVVETLER: İki ülke silahlı kuvvetlerince ihtiyaç duyulan yedek parça, alet, savunma malzemesi, askeri sistemler, teknik gösterimler ve teknik teçhizata ilişkin ortak araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyon uygun koşullar da sağlanacak.

İHTİYAÇ FAZLASI ÜRÜNLER: Brezilya ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası savunma sanayi ürün ve hizmetleri satılması, alınması ve mübadele edilmesine ilişkin detaylar da anlaşmada yer alıyor.

JET MOTORU: Türkiye, ilk jet motoru ihracatını geçen yıl Brezilya'ya gerçekleştirmişti. İki ülke savunma sanayi firmaları arasında çok sayıda anlaşma bulunuyor. Türkiye'de üretilen zırhlı araçlar, füze sistemleri, makinalı tüfekler ve insansız hava araçları Brezilya'ya satılıyor.