Asrın felaketinin üçüncü yıl dönümünde siyasilerden art arda paylaşımlar!
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü kapsamında saat 04.17’de ülkede zaman dururken, siyasilerden paylaşımlar peş peşe geldi.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı kapsamında yurdun çeşitli noktalarında anma programları düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. Bu kapsamda siyasi isimlerden ise paylaşımlar peş peşe geldi.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından asrın felaketine ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında "04.17… Bundan tam 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Yaşadığımız Asrın Felaketi'ydi. Depremlerden 11 ilimizde 14 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan etkilendi ve bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek. Ve bugün milletçe bu büyük acımızı anıyor, deprem şehitlerimizi dualarla yâd ediyoruz. Asrın Felaketi büyüktü. Ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü. Tarih boyunca nice badireler atlatan milletimiz yine ayağa kalkmalıydı. Öyle de oldu. 86 milyon el ele verdik; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde yükselen her bir konut, umutlarımızı da büyüttü. Ve hamd olsun 455 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu hüzün dolu dakikalarda, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.
BAKAN KURUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında "6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.