Asrın felaketinin üçüncü yıl dönümünde siyasilerden art arda paylaşımlar!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Asrın felaketinin yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından hayatını kaybedenleri andı. Bakan Tekin paylaşımında "6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin üzerinden üç yıl geçti. O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakârlık, feraset ve dayanışma; bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir. Geçtiğimiz üç yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır. Bu idrakle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yâd ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabb'im milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin; ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun." İfadelerine yer verdi.