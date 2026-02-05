Bakan Kurum: "Deprem bölgesi bize milletimizin emaneti"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 6 Şubat sabahı tüm Türkiye'nin çok acı bir güne uyandığını belirten Kurum, "İlk saatler itibarıyla felaketin boyutunu ölçebilmek mümkün değildi. Zaman geçtikte depremin etkisinin ne kadar büyük olduğunu gördük. 11 ilimiz... 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. Bu tarihin en büyük depremlerinden biriydi. Tekrar başımız sağ olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

11 ilde bu kadar insanımızın etkilendiği bir depremde bugün yaptığımız işleri yapabilmek, onların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışabilmek bizim için bir şeref. Bunu ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Kentlerimizde milyonlarca kardeşimiz bizim artık ailemiz oldu. Bana ne zaman ihtiyaç duydularsa burada bölgede olmaya çalıştım. 3 bin 481 şantiyede gece gündüz tüm arkadaşlarımızla beraber bir mücadele ortaya koyduk.

"MİLLETİMİZİN EMANETİ"

En gelişmiş ülkelere bakınca çok ciddi doğal afetlerin yaşandığını ve bu afetlerden sonra milletini sigorta şirketlerinin insaflarına bıraktıklarını görüyoruz. Biz milletimizle omuz omuza verdik ve 11 ilde 455 bin konut inşa ettik. Buna sadece sayı olarak bakmadık. Bu coğrafya bize milletimizin emaneti. Biz de o emanete sahip çıktık.

BERABER İNŞA EDECEĞİZ

Bu bölgelere Suriyelileri getirecekler, dediler. Deprem bölgesini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber inşa edeceğiz, dedik ve öyle de yaptık. Yayını yaptığımız yer Kapalıçarşı. Burası Kahramanmaraş'ın merkezi. Vatandaşlarımızın burada anıları var ve bizler buraya sahip çıktık. Bilim insanlarımızla beraber buranın tekrar inşasını gerçekleştirdik ve bir restorasyon çalışması yaptık.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARINA YANIT

Özgür Özel sadece bir senaryo üzerinden kendine verilen bir metinle oynamaya çalışıyor. 3 yıldır siz buraya bir emek vermemişsiniz, devlet gelmiş konutları teslim etmiş. Kendi yapmadıklarını örtmek için 3 yıl sonra deprem bölgesi akıllarına gelmiş. Bu kadar cahil olunmaz. Biz çek/senet işlerinden anlamayız. Onlar daha iyi bilir. Millete teslim edeceğiz deyip etmedikleri konutları bitirsinler. Ankara'da Mamak'ta vatandaşımızın beklediği konutları bitirip sonra bize soru sorsunlar.