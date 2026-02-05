Başkan Erdoğan’dan şehit Talat Okur’un ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.

