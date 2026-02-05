İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'na (GLEP) katıldı. GLEP'in önemine dikkat çeken Bilal Erdoğan, bugüne kadar 1700 mezun verildiğini söyledi.

Gençlere önerilerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: "Gerçekten çalışkan olmaya çok ihtiyacımız var. 21. Yüzyıl'da, yani yapay zekâyı nasıl kullandığınızda, teknolojide de kazanacaksınız. Selçuk Bayraktar'ın bir özelliği, Türkiye'de yapılmamış şeyleri yaptı, Türkiye'nin olmayan kabiliyetlerini Türkiye'ye kazandırdı ve dünyada Türkiye'nin bir alanda zirve olabileceğini kanıtladı." "Çalışkan olacağız, çağı yakalayacağız. Dünyanın alanımızda zirvesine oynayabileceğimizi bilerek oraya hedefimizi koyacağız. Aynı zamanda 'Hedefe giden yolların hepsi mübahtır' diye düşünmeyeceğiz" diyen Erdoğan, gençlerin de siyasetten uzak durmaması gerektiğini anlattı.