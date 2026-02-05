Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: 7’den 70’e dezenformasyon farkındalığı ilkesini benimsiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığının dezenformasyonla mücadeleden kamu diplomasisine, stratejik iletişimden basın yayın, halkla ilişkiler, CİMER faaliyetlerine uzanan çalışmalarına ve 2025'te hayata geçirilen projelerine ilişkin "Ayın Tarihi" dergisine değerlendirmelerde bulundu.

"İletişim ekosisteminde yaşanan hızlı dönüşüm, artan belirsizlikler ve çok katmanlı kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının önceliklerine" dair sorulan soru üzerine Duran, "İletişim Başkanlığı olarak temel önceliğimiz siyasetin, bürokrasinin ve toplumsal hayata yansıyan kamu politikalarının birbirini tamamlayan ve karşılıklı anlayışı güçlendiren bir iletişim zemininde buluşmasına katkı sunmaktır." yanıtını verdi.

Bu yaklaşımla, farklı kurum ve aktörlerin kendi sorumluluk alanları çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları, vatandaş nezdinde anlaşılır, tutarlı ve anlamlı bir bütünlük içinde görünür kılmayı amaçladıklarını aktaran Duran, bu bağlamda İletişim Başkanlığını, ortak bir zemin oluşturan, diyaloğu ve karşılıklı anlayışı güçlendiren bir yerde konumlandırdıklarına işaret etti.

Farklı kurum ve aktörler arasındaki eşgüdüm ve koordinasyon zemininin güçlendirilmesini öncelediklerinin altını çizen Duran, bürokrasi, Meclis, yerel yönetimler ve sahadaki paydaşlar arasında tek yönlü bir iletişimden ziyade, karşılıklı bilgi akışına ve istişareye dayalı koordinasyon anlayışını önemsediklerini vurguladı.

Duran, farklı aktörlerin ve bağlamların varlığının, iletişim dilinde tekdüze bir yaklaşım yerine çeşitliliği gerekli kıldığını, bu nedenle bölgesel, sosyolojik ve demografik farklılıkları gözeten, esnek ve çok katmanlı bir iletişim mimarisi yönetmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Amacımız, tepkisel reflekslerle şekillenen bir iletişim yerine, bağlamı doğru kuran, öncelikleri gözeten ve kamuoyunun sağlıklı biçimde takip edebileceği bir iletişim akışı oluşturmaktır" değerlendirmesinde bulunan Duran, Türkiye'nin dış politika, güvenlik, ekonomi ve insani diplomasi alanlarındaki kapasitesini doğru bağlam, kavram ve dil kullanımıyla uluslararası kamuoyuna aktarmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Duran, savunmacı bir söyleme yaslanmadan, Türkiye'nin tezlerini açıklayan, bağlam kuran ve anlatı üreten bir iletişim yaklaşımını benimsediklerini aktardı.

"7'DEN 70'E DEZENFORMASYON FARKINDALIĞI İLKESİNİ BENİMSİYORUZ"

"İletişim Başkanlığının dezenformasyon ile mücadelede yürüttüğü eğitim ve farkındalık çalışmalarına" dair soru üzerine Duran, bu alanda sürdürülebilirliğin, öncelikle bireylerin davranışlarını dönüştürmekle mümkün olacağını belirtti.

Duran, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönüşümü salt içerikleri düzelterek, yalanlayarak gerçekleştiremeyiz. Bireyler, anneler, babalar, gençler dijital mecralarda hangi risklerle karşı karşıyalar? Bugün sanal dolandırıcılıktan tutun, bahis ve kumar gibi kötü alışkanlıkların yayılması da maalesef, bu mecralarda gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızda bu tehlikelere karşı farkındalık kazandırmak aynı zamanda bir güvenlik sorunu olarak da karşımızda duruyor. Dolayısıyla bu mücadeleyi geniş bir perspektifte ele alıyoruz ve '7'den 70'e dezenformasyon farkındalığı' ilkesini benimsiyoruz. Bu çerçevede İletişim Başkanlığımızca toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerimiz var. Eğitim programlarımızda dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme, teyit mekanizmalarına dikkat çekme gibi temalara yoğunlaşıyoruz. Özellikle gençler, dijital dünyanın en aktif kullanıcıları olduğundan, üniversitelerle güçlü işbirlikleri geliştirdik ve dezenformasyonla mücadele öğrenci kulüplerinin kurulmasına öncülük ettik. Bugün 76 üniversitede faaliyet gösteren bu kulüpler, gençlerin sadece tüketici değil, sorgulayan, doğrulayan ve sorumluluk alan dijital bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor."

"2025'TE 3 BİN 252 KAMU DİPLOMASİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"İletişim Başkanlığının kamu diplomasi faaliyetlerinin koordinasyonunda nasıl bir işlev gördüğüne" ilişkin soruya karşılık Duran, İletişim Başkanlığı olarak iki ana sorumluluk alanlarının bulunduğunu, bir yandan kendi görev alanlarına giren konularda bizzat kamu diplomasisi faaliyetlerini icra ederken, diğer yandan kamu diplomasisi alanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağladıklarını hatırlattı.

Duran, kamu diplomasinin temelini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den Büyüktür" yaklaşımı doğrultusunda inşa ettiklerinin altını çizdi.

50'den fazla paydaş kurum ve kuruluşun katkısıyla 2024-2029 dönemini kapsayan Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını anımsatan Duran, bu strateji belgelerinin hazırlanması ve raporlanmasında Kamu Diplomasisi İzleme Sistemi (KADİZ) olarak nitelendirilen bir uygulama kullandıklarını belirtti.

Bu sistem üzerinden 2021 yılından bugüne kadar 15 binin üzerinde kamu diplomasisi faaliyetlerinin kayıt altına alınıp analiz edildiğini aktaran Duran, bunların 3 bin 252'sinin 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalar olduğuna dikkati çekti.

Duran, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla yürütülen bu çalışmaların eşgüdüm ve koordinasyon görevinin Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunca (KDKK) yürütüldüğünü bildirdi.

"DÜNYA ÇAPINDA FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

"İletişim Başkanlığının 2025 yılında kamu diplomasi faaliyeti içeren hangi çalışmaları hayata geçirdiğinin" sorulması üzerine Duran, dünyanın her yerinde karşılıklı güven üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir diyaloglar kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2025'te dünyanın önemli merkezlerinde ve Türkiye'de olmak üzere toplam 38 panel programı, 3 medya forumu, 2 istişare ve değerlendirme toplantısı, 24 yuvarlak masa toplantısı, 29 sergi, 9 mutabakat zaptı, 7 çalışma ziyareti, 1 çalıştay ve 18 eğitim programı gerçekleştirdik. Ülkemizin tezlerini anlatmak üzere 2025 yılı içerisinde 16 rapor, 5 kitap ve 13 video hazırladık. Peki, biz bu çalışmaları neden yapıyoruz? Maalesef mevcut uluslararası sistem, küresel ve bölgesel sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik dünyada her geçen gün daha çok hissedilmekte ve dile getirilmektedir."

İletişim Başkanlığı olarak bu çerçevede dünya çapında faaliyetler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Duran, "Avusturya'dan Bulgaristan'a, İspanya'dan Güney Kore'ye uzanan geniş bir coğrafyada 20'den fazla ülkede düzenlediğimiz 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' panel serisi ve Kıbrıs'ta 'Egemen Eşit İki Devlet' modeli, Gazze'de yaşanan insani kriz ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gibi başlıklarda gerçekleştirilen etkinlikler, Türkiye'nin adil duruşunun ve haklı tezlerinin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılmasına katkı veriyor." ifadelerini kullandı.