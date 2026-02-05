Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım: Ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.
Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.
Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum. 🇹🇷🇪🇬 pic.twitter.com/cv7D36leYT— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2026