Hatay'da Özgür Özel'e protesto şoku: Apar topar uzaklaşmak zorunda kaldı

Onlarca araçlık konvoyla Hatay'da yapılan çalışmaları karalamaya kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da protesto şoku yaşadı. Hataylılar "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur. Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" pankartları açıp Özel ve CHP heyetini yuhaladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen iki büyük deprem 3 yıl önce Türkiye'nin yüreğini dağladı. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için toplam yatırım 3,6 trilyon liraya ulaştı.

455 BİN KONUT VE YENİ UYDU KENTLER İNŞA EDİLDİ

Sistemli ve 7/24 vardiya esaslı bu çalışmalar sayesinde 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL'E PROTESTO ŞOKU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

Ellerinde pankartlar taşıyan bir grup depremzede, Özel'in konvoyuna "Bugüne kadar neredeydin?" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Protesto sırasında vatandaşlar, CHP'ye yönelik eleştirilerini pankartlara da yansıttı. Reyhanlı kara yolu kenarında açılan pankartlarda, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" ve "Hatay oy verdi CHP sırtını döndü" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, protesto alanında jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Protestolar herhangi bir olaya dönüşmeden sona erdi.