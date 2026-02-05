Bakan Memişoğlu Hatay Şehir Hastanesi için tarih verdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hatay Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Masatlı, İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da temaslarda bulunduklarını ve kentteki sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

HATAY'IN YATAK KAPASİTESİ ARTTI

Hatay'da deprem sonrası sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Memişoğlu, deprem öncesinde 2 bin 772 yatak kapasitesine sahip olan ilin, bugün 2 bin 975 yatakla hizmet verdiğini ifade etti. Kentte 6 büyük hastanenin inşaatının tamamlandığını aktaran Memişoğlu, İskenderun Devlet Hastanesi'nin ise yüzde 44 seviyesinde olduğunu ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerine yönelik planlamaların da yapıldığını belirten Memişoğlu, 2026 yılı sonuna kadar temel sağlık hizmetlerinde yaşanan yapısal sorunların büyük ölçüde çözüleceğini söyledi.

HATAY'A 1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Türkiye genelinde şehir hastanelerinin sayısının 27'ye ulaştığını hatırlatan Memişoğlu, Hatay için planlanan şehir hastanesinin tüm proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Memişoğlu, "İnşallah birkaç hafta içinde ihalesine çıkacağız ve 2026 sonu itibarıyla inşaatına başlamış olacağız. Yaklaşık 1000 yatak kapasiteli, sağlık alanında tüm donanımları içeren bir şehir hastanesini Hatay'a kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.