Mısır’da kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından dün Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı ikili görüşme ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

ORTAK VİZYON: Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil Filistin'le birlikte bölgemizin istikrarına katkı içinde faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi'yle belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını müşahede ediyoruz.

15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ: Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8-9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından ziyadesiyle memnunuz.

TURİZME OLUMLU YANSIDI: Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır. Mısır halkı, Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. İkili deniz ticareti ve taşımacılığı seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarından işbirliğimizi artırmak arzusundayız.

ORTAK GÜNDEM FİLİSTİN DAVASI: Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki, ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm eş-Şeyh deklarasyonunu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la birlikte çalışıyoruz.

GAZZE'NİN YENİDEN İMARI: İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze'nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri işbirliği için Mısır makamlarına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik bütünlüğün korunması, Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor.

İRAN MESELESİ DİPLOMATİK YOLLA ÇÖZÜLMELİ: Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz. Bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz. Komşumuz İran'la özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran'la nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir. Öte yandan Başkan Erdoğan, 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri programına video mesaj gönderdi. Bu sene ödüle layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kutlayan Erdoğan, "Kalıcı barışın tesisi yolunda ortaya koydukları kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

SİSİ: TÜRKİYE AFRİKA'DA BİRİNCİ ORTAĞIMIZ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye ile olan çeşitli alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek, "Mısır, Afrika kıtasında Türkiye'nin birinci ortağı sayılır. İki ülke arasında 9 milyar dolar olan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz, hedefimiz bu" diye konuştu. Ortadoğu'daki duruma ilişkin ise Sisi, "Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. (Mısır-Türkiye) Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim. Gazze'de şimdi önemli olan insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasıdır. İki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir. Kardeşim Erdoğan, Mısır'ın en aziz misafiridir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN KARARINI KABUL ETMİYORUZ

Başkan Erdoğan, "Sudan'da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somaliland bölgesinin geleceğine yönelik adımların tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor" dedi.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, yapılan ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke arasında savunma, sağlık, yatırım başta olmak üzere 7 ayrı anlaşma imzalandı.

SİSİ'DEN SICAK KARŞILAMA

Mısır'ın başkenti Kahire'ye eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle giden Başkan Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve eşi Entissar Amer tarafından karşılandı. Havalimanından Al-İttihadiye Sarayı'na geçen Erdoğan için burada resmi karşılama töreni düzenlendi. Saraya girişinde top atışlarıyla başlayan resmi törende iki ülke marşları okundu. Ziyaret sonrasında da Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Sisi ve eşi Entissar Amer birlikte uğurladı.

ERDOĞAN, SİSİ'YE TOGG HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Anadolu kırmızısı renginde Togg hediye etti. Erdoğan ile Sisi, Al-İttihadiye Sarayı'ndan Türkiye-Mısır İş Forumu'nun düzenlendiği otele Sisi'nin kullandığı Togg ile geldi. Forumun kapanış oturumunda bir konuşma yapan Erdoğan, Mısır'ın geleceğine damga vuracak 2030 vizyonunu ilgiyle takip ettiğini Sisi'ye söylediğini ifade etti. Erdoğan, "Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki işbirliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz" dedi. İki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Erdoğan, işbirliğini ilerletmek amacıyla attıkları her adımın çok geniş bir alanda çarpan etkisi oluşturduğunu kaydetti.

EMİNE ERDOĞAN PİRAMİTLERİ GEZDİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi Entissar Amer ile görüştü. Lider eşleri, daha sonra antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi'ni ziyaret etti. Antik Mısır'da 18. Firavun Hanedanlığı'ndan Kral Tutankamon'un (Tutankhamun) altın ölüm maskesi, mücevherleri, savaş arabaları ve günlük yaşam eşyalarının da yer aldığı koleksiyonu inceleyen lider eşleri, 2. Ramses heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Müze gezisinin ardından lider eşleri, Giza Piramitleri'ni ziyaret etti. Resul Ekrem ŞAHAN