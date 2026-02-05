Mobbingci başkan hakkında suç duyurusu

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Kütahya'da belediye işçilerine uygulandığı öne sürülen mobbingin durdurulması çağrısında bulundu. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, sendika şubesinde düzenlediği basın toplantısında, Kütahya Belediyesinde çalışan işçilere yönelik mobbing iddialarının sürdüğünü söyledi. Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Özdemir, "Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile konuyla ilgili birçok kez konuştuk. İşçilerin sendikasına müdahale edilmemesini istedik. Bu noktada işçileri serbest bırakmasını ve istedikleri sendikayı tercih etmeleri talebinde bulunduk. Hiç kimseye baskı yapılmayacağını ve tercihleri kendilerinin yapacağı sözünü aldık. Ancak gelinen süreçte bu sözlerin tutulmadığını gördük" dedi.

'SENDİKADAN İSTİFA ET' BASKISI

Yaşanan süreçle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Özdemir, işçilerin sendikalarından istifa etmeleri için baskı yapıldığına yönelik ellerinde çok sayıda belge olduğunu ve bunlarla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu sözlerine ekledi. Hizmet-İş Sendikası Başkanı Sebahattin Ödemiş ise yaşanan sürecin açık bir hak mücadelesi olduğunu vurguladı. Ödemiş, yaptığı açıklamada "Tüm baskı ve tehditlere rağmen, yürütülen yasal süreçler sonucunda 932 üyemizin desteğiyle yetkiyi açık ara farkla almış bulunmaktayız. Bu sonuç, Kütahya emekçilerinin hiçbir baskıya boyun eğmeden, iradesine ve sendikal tercihine sahip çıktığının açık göstergesidir" ifadelerine yer verdi.