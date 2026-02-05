Ramazan öncesinde gıdaya sıkı denetim

Ramazan öncesinde İstanbul Tarım ve Orman ile Ticaret il müdürlüklerine bağlı 800'ü aşkın personel denetimler gerçekleştirdi. 39 ilçede evzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulama, işlem ve fiyatlamalarla ilgili işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı. İl Tarım Müdürü Suat Parıldar, "2025 yılı itibarıyla 10 binden fazla işletmeye toplamda 620 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesildi. 2 bin 700 işletme hakkında idari işlem uygulandı. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren 95 işletme savcılığa bildirildi" dedi.