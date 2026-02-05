Rıza Akpolat’ın şoföründen ‘Kayıtdışı para geliyordu’ itirafı: Beykoz’daki villa ve tekne onun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 7'si CHP'li belediye başkanı 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının dünkü duruşmasına CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şoförünün itirafları damga vurdu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda Akpolat'ın 159 yıldan 415 yıla kadar hapis ve 5 milyondan 10 milyona kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen davada konuşan şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, "Belediyeye kayıtdışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıtdışından kastım, bankadan değil elden geliyordu" dedi. Duruşmada savunma yapan Rıza Akpolat ise suçlamaları reddetti. Mahkeme başkanı, Akpolat'ın birtakım mal varlıklarının başkaları üzerine kayıtlı olduğuna dair beyanların olduğunu hatırlatarak Aktaş'a, Acarkent'teki lüks villa, tekne ve lüks model araca dair sorular sordu.

ŞOFÖRDEN AÇIK İTİRAF

Ataş, "Acarkent'teki villaya bir kere gittim. Rıza Akpolat'ı götürdüm, çocuklarına 'Burada oturacağız' demişti. Rıza Bey aracını da almaya gitmem gerektiğini söyledi. Kendisi 'Araba bizim' demişti. Rıza Akpolat, eşiyle evlilik yıldönümleri için yat turu kiralamıştı ama daha sonraki konuşmalardan dolayı yat aldığını sandım. Teknenin Rıza Akpolat'a ait olduğunu bilmiyordum. Akpolat'ın kayınbiraderi ve bacanağı konuşurken teknenin kendisine ait olduğunu ve değiştirmesi gerektiklerini söylediğini duydum" dedi.

ERZİNCANLI RIZA'NIN TEKNESİ

Bodrum'da bulunan söz konusu teknenin izini süren savcılık, teknenin adının 'Consent 24' olduğunu tespit etmişti. Consent'in Türkçe karşılığının 'Rıza' olması ve Akpolat'ın memleketi Erzincan'ın plaka kodunun 24 olması sebebiyle savcılık bu teknenin Rıza Akpolat'a ait olduğunu değerlendirmiş ve el konulmasına karar vermişti.