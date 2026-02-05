SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın yer aldığı casusluk iddianamesinde çarpıcı detay: Seçmenin özel mesajlarını bile…

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin şüpheli Ekrem İmamoğlu lehine manipüle edildiği öne sürüldü.

Notlardan birinde, bazı şirketlere ait internet linkleri, kullanıcı isimleri ve şifrelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, "Buradan da anlaşılacağı üzere çok sayıda kişinin kullanıcı adına ve mail adresine müdahale noktasında teknik imkanlara sahip oldukları anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Gün'ün el konulan cep telefonundaki 721 notun incelendiği anlatıldı.

"BEN TÜM YAZIŞMALARI SİLİYORUM!"

İddianamede, Gün'ün, 27 Mayıs ve 4 Temmuz 2020'de CHP başlığıyla kaydettiği notla ilgili, "Şüpheli Gün'ün seçimlerde hangi yönde ve hangi amaçlara yönelik çalışmalar yapılacağına ilişkin notlar aldığının tespit edildiği, ayrıca CHP'ye yönelik karalama kampanyası kapsamında yapay zeka aracılığıyla birtakım çalışmalar yapıldığını tespit ettiklerini belirttiği, bu tespite açık kaynaklarda ulaşma imkanı bulunmadığı, dolayısıyla buradan da anlaşılacağı üzere, kişisel telefonlar ve sosyal medya müdahalesiyle bu bilgilerin elde edildiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hüseyin Gün'ün telefonunda bazı İngilizce notlar bulunduğu, bunların dijital toplantılar, seçim kampanyasına yönelik bilgiler, dikkatli olunması gereken noktalar ve stratejilere dair olduğu bildirilen iddianamede, Gün'ün "Jupiter1881" kullanıcı adıyla Wickr Programı üzerinden "alexwashington" rumuzlu bir kullanıcı adıyla gizliliğe önem vererek yaptığı yazışmalar da yer aldı.

İddianamede, Gün'ün yazıştığı kişiye "Said" diye hitap ettiği, "Ben tüm yazışmaları siliyorum" dediği, birbirlerine gönderdikleri belgelerin ne olduğunun anlaşılamadığı aktarıldı.

Özellikle seçimle alakalı analiz yapabilme ve belediyedeki tüm gizli bilgi ve belgelere ulaşabilme noktasında şüpheli Necati Özkan ile Gün'ün birlikte hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, Gün ve ekibi tarafından "İbb.gov.tr." sitesinde araştırmalar yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, Gün'ün telefonunda ele geçirilen birtakım mail adresi ve şifrelerinin yer aldığı görsele ilişkin, "Bu veriler vasıtasıyla da başta seçmen bilgileri ve iç yazışmalar olmak üzere çok sayıda bilgi ve belgeye şüpheli Gün tarafından ulaşıldığı ve ortağı olan istihbarat çalışanı Aaron Barr'la paylaşıldığı anlaşılmıştır. Gün'ün ifadesinde geçen 'Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı.' ibaresi de dikkate alındığında, Gün'ün verileri Aaron'la paylaştığı ve analizleri bu kişiye yaptırdığı" değerlendirmesi yapıldı.