SON DAKİKA… Siyonist sapkın Jeffrey Epstein skandalında Fetullah Gülen detayı: Sizinle görüşmeye hazırız!
SON DAKİKA… Dünya, En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunun organize şekilde cinsel istismara uğradığı Jeffrey Epstein skandalıyla sarsıldı. Aralarında devlet başkanı, cumhurbaşkanı hatta milyarder iş insanlarının da bulunduğu bu ağ ile ilgili ortaya çıkan her detay, Batı dünyasındaki kirli sistemi kanıtladı! ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Jeffrey Epstein belgelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü belgesi de ortaya çıktı! İşte detaylar…
ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında yeni detaylar dikkati çekiyor.
2019'DAKİ BELGELER ORTAYA ÇIKTI!
Belgeler arasında yer alan Weingarten imzalı Temmuz 2019 tarihli mektupta, Weingarten'ın hukuk şirketinin Epstein'i temsil ettiği görülüyor.
Mektup, "Yukarıda belirtilen konuda Jeffrey Epstein'i temsil ediyoruz. Aşağıdaki belgelerin korunması ve ibrazını talep etmek için bu mektubu yazıyoruz." ifadesiyle başlıyor ve altında bu taleplerin ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi yer alıyor.