TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile komisyon üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.
KOMİSYON ÜYELERİYLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Yerlikaya, Komisyon üyelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.