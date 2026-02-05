TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Bakan Yerlikaya’yı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

KOMİSYON ÜYELERİYLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Yerlikaya, Komisyon üyelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.