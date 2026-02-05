Vali Gül, ocak ayı emniyet verilerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, ocak ayı emniyet verilerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Toplantıda Vali Yardımcısı Dr. M.H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de hazır bulundu.

'KURŞUNLAMA OLAYLARI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞTÜ'

Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştüğünü ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ocak ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttı. 419 şahıs yakalandı, 74'ü tutuklandı. 89'una ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, huzur ve sükunu bozma, tehdit gibi kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 6 düştü. Neredeyse aydınlatılmayan hiçbir olay kalmamış. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda ise olay sayılarının yüzde 17 düştüğünü görüyoruz. Özellikle; oto hırsızlığında, otodan hırsızlıkta, kapkaçta yankesicilikte, gaspta ciddi oranda azalma var. Bir diğer başlığımız ruhsatsız silahlar. Bu konuda asla tavizimiz yok. Çünkü ruhsatsız silahlanma demek, suç zemininin oluşması demek. Bu bakış açısıyla kararlılıkla mücadele ettiğimiz bu alanda 2026 yılının ilk ayında bin 156 silah ele geçirildi, bin 394 kişi yakalandı. Geçen yılın aynı ayına göre gerek yakalanan silah gerekse yakalanan kişi sayılarının düşmesinin temel nedeni, artık ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması. Sadece geçtiğimiz ocak ayında, suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştü. Sizler aracılığıyla şunu altını çizerek söylüyorum: Bu suç örgütleri devletten, adaletten asla kaçamayacaklar. En ağır bedeli ödeyecekler" dedi.

'SUÇ UNSURU TESPİT EDİLEN ŞAHIS VE HESAPLAR İNCELENİYOR'

Vali Gül, "Bir diğer başlığımız haksız ve kanunsuz kazanca karşı mücadele kaçakçılık. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları neticesinde bu yılın ilk ayında önlenen vergi kaybı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 arttı. Özellikle sahte alkol konusunda ilgili kurumlarımızın sıkı denetimlerinin rakamlara yansıdığını, bir diğer kaçakçılık türü olan akaryakıtta ele geçirilen miktarın 4 kat arttığını görüyoruz. En önemli başlıklarımızdan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bütün insanlığı, gençleri hedef alan, geleceğimizi karartan bu bataklığı kurutmak için kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Şehrimizi, vatandaşlarımızı bu illetten korumak için arz tarafını çökertmek için sadece operasyon yapmıyoruz. Aynı zamanda talep tarafını ortadan kaldırmak için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal koruma faaliyetleriyle kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bir diğer başlığımız ise siber suçlar. Suç ve suçlulara karşı huzurumuzun ve güvenliğimizin sınırı sokaklardan ve caddelerden ibaret değil. Bu sınır, dijital vatan diye tabir ettiğimiz siber dünyayı da kapsıyor. Siber Güvenlik Ekiplerimiz, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak suçluların ayak izlerini bu alemde adım adım takip ediyor. Suç unsuru tespit edilen şahıs ve hesaplar inceleniyor. Özellikle çocuklarımız; çevrimiçi dünyanın yönlendirmelerine, şiddetine karşı korunuyor. Trafik bir diğer başlığımız. İstanbul'un nüfusu Türkiye'nin yaklaşık yüzde 20'si. Aynı şekilde ülkemizdeki araç sayısının yaklaşık yüzde 20'si şehrimizde. Yüz ölçüm olarak baktığımızda ise İstanbul, Türkiye'nin yüzde 1'inden daha küçük. Bu aritmetik bize şunu gösteriyor; böylesine dar bir alanda bu kadar büyük bir yoğunluk yönetmenin en önemli yolu herkesin kurallara istisnasız uyması. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 58'si motosiklet ve motorlu bisiklet kazası. Bu duruma kayıtsız değiliz. Motosikletlere yönelik kontrollerimizi, yaptırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Artık, İstanbul'da saklanmak veya kaçak yaşamak mümkün değil. İçişleri Bakanlığımızın projesi olan Mobil Göç Noktası araçları sayesinde sistemi oturttuk. Yasal olana, üretene, okuyana kapımız her zaman açık. Kaçak olana, düzeni bozana hiçbir zaman geçit yok" dedi.