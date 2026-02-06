Asrın inşasına tanık oldum

Şubat 2023'te yaşanan depremin hemen ardından Kayseri'den yola çıkıp, Kahramanmaraş'a giden SABAH muhabiri Ali Altuntaş deprem bölgesinde 19 gün boyunca yaşadıklarını ve 3 yılda depremin yıktığı şehirlerde yaşanan değişime ilişkin izlenimlerini anlattı.

DAĞ YARILMIŞTI: Kente girdiğim an, hayatım boyunca unutamayacağım bir manzarayla karşılaştım. Şehir adeta bir can pazarına dönmüştü. Yağan yağmur altında trafik tamamen kilitlenmişti. Sokaklar moloz yığınlarıyla doluydu.

Depremin merkez üssü Pazarcık'a doğru yola çıktım. Kent merkezinde telefon hatları yalnızca iki dakika ile sınırlandırılmıştı. Narlı Mahallesi yakınlarında çalışan bir baz istasyonu bulup aracın içinde laptopla haber ve fotoğrafları gazeteye geçmeye başladım. Bu sırada 7.6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci büyük deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında çaresizliği iliklerime kadar hissettim. Elbistan depreminin merkez üssü olan Gözbaşı köyünde deprem dağı adeta ikiye yarmıştı. 10 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki yarığı ilk fotoğraflayan gazeteci olmuştum.

HÜZÜN VE SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDUM: Kahramanmaraş'ta geçirdiğim 19 gün boyunca hem yaşananlara tanıklık ettim hem de elimden geldiğince yaralara merhem olmaya çalıştım. Aradan geçen 3 yılda defalarca Kahramanmaraş'a gittim ve "Asrın İnşası" kapsamındaki çalışmaları sahada izledim. Evlerinde ziyaret ettiğim depremzedelerin hem hüznüne hem de yeni yuvalarına taşınma sevinçlerine ortak oldum.