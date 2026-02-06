Aziz İhsan Aktaş davasında 9 sanık hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası olarak bilinen, aralarında 7 CHP'li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın yedinci gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Silivri'de görülen davada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve alt kademede bulunan 8 sanık tahliye edildi. Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.