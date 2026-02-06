Bagajında motor evde patlayıcı çıktı

ASSAN Group'a yönelik yürütülen "askeri casusluk" soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 6 Şubat 2026 tarihli iddianamede, ASSAN Grup Proje Direktörü Mesut Gültekin'in aracından 122 mm roketatar motoru, evinden ise C4 tipi plastik patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.

Gültekin'in, üretim izin belgesine dayalı olarak üretilen ve gizlilik dereceli roket parçalarını yurtdışına çıkarmaya çalıştığı, MKE'de çalıştığı süre boyunca milli güvenliği tehlikeye atabilecek bilgi ve belgeleri kurum dışına taşıdığı kaydedildi.

ÇİZİMLER BİRE BİR KOPYALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianamede Milli Savunma Bakanlığı, MKE, TÜBİTAK Başkanlığı ve TMSF suçtan zarar gören kurumlar olarak yer aldı.

ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Emin Öner'in 36 yıla kadar, ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş ve MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'ın 21'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, gizli mühimmat planları ve fiyat tablolarının WhatsApp üzerinden paylaşıldığı, teknik çizimlerin MKE'den bire bir kopyalandığı tespit edildi.

ÖZEL SEKTÖRE VERDİLER

Örgütün hiyerarşik yapısında, Emin Öner'in yönlendirici, Gürcan Okumuş'un insan kaynağı ve proje yönetimi, İsmet Sayhan'ın ihale ve sözleşme bilgileri, Ali Avcı'nın üretim ve teknik bilgiler, Mesut Ateş'in teknik çizim ve test verileriyle ilgilendiği belirtildi. Bazı TÜBİTAK personelinin ASSAN ve ASTECH'e geçişi ve ASTECH'in kamu projelerinin özel sektöre aktarımında "ara yapı" olarak kullanılması da iddianamede yer aldı.