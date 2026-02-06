Bakan Kurum: Anadolu yeniden ayağa kalktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurum, deprem sonrası 11 ilde yürütülen yeniden inşa ve ihya sürecini tüm detaylarıyla anlattı. Kurum, "110 bin kilometrekarelik bir alanda, bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde hayat durdu. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Sadece konutlar değil, altyapıdan havalimanlarına kadar her şey ağır hasar aldı. Umudumuz acımızdan büyük olmalı dedik. İlk temelleri 15. günde attık, 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Milletimizin en büyük dayanağı, her şartta sorumluluk alan devletimiz oldu" dedi. Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. Bugüne kadar 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanın yeniden inşası demektir. Bizim insanımız devletine 'Devlet Baba' der. Bu anlayışla seferberlik ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zoru başardık" dedi.