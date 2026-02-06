Haberler

CHP'de 'ajan' tartışması büyüyor! Tanju Özcan'dan Tanrıkulu'na gönderme: "Çok boş konuşuyorsun TR705!"

CHP’de Tanju Özcan ile Sezgin Tanrıkulu arasında yaşanan “ajan” polemiği siyasetin gündemine oturdu. Özcan’ın sosyal medyada yaptığı sert paylaşım ve isim vermeden kullandığı dikkat çekici ifadeler, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özcan, Amerikan İstihbaratı'nın (CIA) ajanı olduğu iddia edilen Tanrıkulu'ya kodunu söyleyerek, "Çok boş konuşuyorsun" dedi.

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 00:51 Son Güncelleme: 07 Şubat 2026 01:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Suriye'de teröre karşı yapılan operasyonları kaygıyla izlediğini söylemiş, Ayn el Arap'ta 'ciddi bir insani dram yaşandığını' öne sürüp, "Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir" demişti. Bu konuşmanın ardından CHP'li Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Tanrıkulu'yu hedef alan bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK BOŞ KONUŞUYORSUN" CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tanrıkulu'nun açıklamalarını hedef aldı. Özcan, mesajında "Çok boş konuşuyorsun" ifadelerine yer verirken, paylaşımına eklediği "TR705" kodu ile dikkat çekti.