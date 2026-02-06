Deprem bölgesi cazibe merkezi olacak

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı 'Kütüphane Sohbetleri'nde gençlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerin yeniden inşa edilmesine ilişkin, "Bugün başardığımız şeyi başarmak, inanılmaz bir şey. En az 20 yıl vadeli, bugünkü inşaatın maliyetini kesinlikle karşılamayacak gerçekten çok ekonomik, rahat şartlarda insanlar ev sahibi olmuş olacak. Bu 11 ilimizin yıkıntılarının yerine yapılan şehirlerin hepsi Türkiye'nin en nezih, en temiz, en sağlıklı, en yaşaması güzel şehirleri olacak. Bu bölge Türkiye'nin yeni cazibe merkezleri olacak. Tayyip Erdoğan'ın hayatında milletine hizmet etmek, iş yapmak dışında başka bir şeyi yok" dedi.