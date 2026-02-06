Depremzede gençler kendilerini hayat kurtarmaya adadı: 35 koca yürek

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Hatay en büyük yıkımı yaşarken, binlerce kişi hayatını kaybetti, ev ve işyerleri yerle bir oldu. Devlet tüm imkânlarını seferber ederek kenti yeniden ayağa kaldırdı. Hataylılar acılarını kalplerine gömüp hayatlarına devam etti.

Depremde yakınlarını kaybeden 35 kişi, 2021'de kurulan HADAK (Hayata Bir Dokunuş Derneği) Arama Kurtarma ekibi bünyesine dahil olmak için eğitim almaya başladılar. Son olarak AFAD tarafından verilen akreditasyon eğitimlerine katılan gençler bu süreci de başarıyla tamamladı.

Ekipte yer alan kuaför Erdal Çağlar (39), depremde Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 3 katlı binada babasını kaybetti. Yan binadaki kuzeni ve kuzeninin 14 yaşındaki çocuğu da hayatını kaybetti. Çağlar, 4 gün boyunca Antakya ve ilçede enkaz altındaki insanları kurtarmak için çalıştı, babasının cenazesini iş makineleriyle çıkardı.

HADAK kurucusu Rıdvan Bade, depremden bir gün sonra Hatay'a giderek gönüllülere tecrübelerini aktardı.

Gönüllülerden Özge Doğruel (33), eğitimler aldıktan sonra hayat kurtarmak için sahada görev alacaklarını belirtti. Ekip, olası depremlerde hiçbir insanın hayatını kaybetmemesi için hazır bulunacak.

DEPREMDE KAYBETTİĞİ AFAD GÖREVLİSİ BABASI GİBİ HAYAT KURTARIYOR

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde babası Mustafa (57) ve kardeşi Mehmet Emin Çolak'ı (17) kaybeden Buse Genç (27), acısını insanlara yardım ederek hafifletmeye karar verdi. İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde depremi yaşayan Genç, enkazdan sağ kurtuldu ancak Antakya'daki evine gittiğinde babası ve kardeşinin cansız bedenlerini buldu.

Enkazda bulduğu babasının AFAD montunu giyerek gönüllü arama-kurtarma çalışmalarına katıldı ve babasının izinden gitmeye karar verdi. Geçen yıl AFAD'ın açtığı ilana başvurarak sözleşmeli personel oldu. Genç, babasının üniformasıyla insanlara yardım ederken onun kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini fark etti. Depremin ardından daha güçlü olduğunu belirten Genç, insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını ve AFAD'da babasının izinden ilerlemek istediğini söyledi. AA