İstinat duvarı çöktü başkan ‘bana ne’ dedi

Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 395'inci Sokak'ta İpek Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan bir gecekondunun zemininde pazar gecesi toprak kayması meydana geldi. Kayan kaya parçaları ve toprak yığını, bitişikteki apartman için ciddi risk oluşturdu. İncelemelerin ardından iki bina tahliye edildi. Binalardan çıkarılan vatandaşlar, üç gündür evlerine giremiyor. Kimi apartman sakinleri yakınlarının yanına sığınırken, kimi vatandaşlar ise sosyal tesislerde kalmak zorunda bırakıldı. Ancak geçen süreye rağmen binaların akıbetine ilişkin net bir adım atılmadı.

Apartman sakinleri, belediyenin sürece müdahil olmadığını, kendilerine net bilgi verilmediğini ve çözüm üretilmediğini belirterek tepki gösterdi. Tepkiler üzerine CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ancak ziyaret sırasında yaşanan diyaloglar, krizi daha da derinleştirdi. Vatandaşlar, Başkan Şahin'e telefonla ulaştıklarında kendilerine "Bana ne, benim tek işim bu mu?" şeklinde bir yanıt verildiğini söyledi. Olay yerinde Başkan ile vatandaşlar arasında yaşanan tartışmada Şahin, "Kardeşim ben sana 'tek işim bu mu' dedim mi?" diye sordu. Vatandaşların "Evet dediniz başkanım" demesi dikkat çekti.