Kalpler bugün Osmaniye’de atacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl deprem şehitlerini anmak için Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek. Tamamlanan inşa seferberliğine ilişkin özel programlar ve sunumlar yapılacak. Törende şarkıcı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" isimli ağıt da klip eşliğinde dinletilecek. Deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden görüntülerin yer aldığı klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakamayız" sözleri de yer alıyor.