Miçotakis 11 Şubat’ta Türkiye’ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin Altıncı Toplantısı için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" bilgisini paylaştı.