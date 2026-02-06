Mısır ve Suudi Arabistan ziyareti İsrail’i panikletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptığı ziyaretler ile bu ülkelerdeki anlaşmaları İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail basını, Erdoğan'ın Kahire ziyareti ve Mısır–Suudi Arabistan hattında hız kazanan diplomatik temaslarını "tehlikeli bir yakınlaşma" olarak yorumladı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesi, Türkiye'nin Arap dünyasındaki etkisini artıran bu temasların, Tel Aviv yönetimini zor durumda bırakacak bir gelişme olduğunu vurguladı. Üç ülkenin çıkarlarının örtüştüğüne dikkat çeken İsrailli gazete, Erdoğan'ın ziyaretiyle ülkeler arasında güçlenen bağların İsrail'in bölgedeki siyasi konumunu zayıflatabilecek bir gelişme olduğunu kaydetti.

The Jerusalem Post gazetesi, "Erdoğan, Riyad görüşmelerinin ardından Kahire'ye geldi: Bu durum İsrail'de endişelere yol açtı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağlarını daha da güçlendirmek için attığı adımların son derece önemli olduğu bildirildi. DIŞ HABERLER