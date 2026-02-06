Paralar logoya gitti yollar bozuk kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde CHP İlçe Danışma Kurulu toplantısı sert eleştirilere sahne oldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıyailçe delegesi Yiğit Demirli'nin yaptığı konuşma damga vurdu. Demirli; "Biz başarılı belediyecilik yapabiliyor muyuz? Sokağa çıktığımızda halk bize, 'Siz daha belediyeleri yönetemiyorsunuz size nasıl ülkeyi teslim edelim' diyor. Objektif olarak baktığımızda çok haklılar. Neden haklılar? Çünkü belediyelerimizden beklentilerimiz çok daha fazla. Konserler illa ki olacak! Evet illaki bir takım kültürel faaliyetler olmalıdır. Fakat bu kentin önem sırası öncelikli olmalıdır. Mesela bir ton para verip belediyenin logosunu değiştirmek yerine yollarının yapılması daha öncelikli olmalıdır. Soruyorum size içimizde Konak'ın yollarından şikayet etmeyen var mı?

Özel günlerde Alsancak'ın her sokağında tomar tomar para verilip konserler yapılacağına, Gültepe'de çatlak, harabe evlerde oturan halk için kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm başlanamaz mı? Konak için Türkiye'nin en büyük köyü diyorlar. Burası Danışma Kurulu, burada birbirimizi eleştireceğiz ki doğruyu bulalım" dedi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun logo tasarımı, değişen belediye evrakları, tabela ve pankartlardaki logo için 5 milyon lirayı bulan harcama yaptığı öne sürüldü.

BU YOLLAR SABRIMIZI ZORLUYOR

İzmir'de CHP'li belediyelerin bitmek bitmeyen altyapı çalışmaları kentin prestij semti Alsancak'ta sürücülere adeta saç baş yoldurdu. Altyapı rezaletine bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. X hesabı üzerinden bozuk yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara ilişkin bir video paylaşan Çankırı altına da "Ben abartmadan söyleyeyim Sayın Özgür Özel; Maraş'ın yolları böbrek düşürüyorsa, İzmir'in yolları sabır taşı çatlatıyor. Hangisi daha tıbbi bir başarı, tartışılır" dedi.