SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan," 3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik." dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

HATIRALARINI DAİMA YAŞATACAĞIZ

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk.