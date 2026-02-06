Suriye’de tek devlet tek ordu

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin MSB'den açıklama geldi. Açıklamada sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak şunlar kaydedildi: "30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Entegrasyonun; Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Yapılacak görevlendirmelerin ise Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz." Açıklamada, Yunanistan ile ilgili "Yunan politikacıların Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez" denildi.

SOMALİ MESAJI

Somali'deki TSK varlığına yönelik yapılan bilgilendirmede, "Somali'de konuşlu Somali- Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir" bilgisi paylaşıldı.

MISIR'A HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Aktürk, "Mısır'a MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ihracatı gerçekleştiren şirketimiz, 8-12 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılacaktır" dedi.

5 PKK'LI TESLİM OLDU

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk sınır güvenliğine ilişkin, "Hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Suriye'de imha edilen tünel uzunluğu 755 kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda hafta boyunca 16'sı terör örgütü mensubu olmak üzere, 125 şahıs yakalanmıştır" dedi.