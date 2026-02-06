Yabancı gazetecilerden Türkiye’ye övgü: Deprem sonrası ayağa kalkan şehirlere hayran kaldılar

Azerbaycanlı gazeteci Marahim Nasibov: Daha önce bölgeyi ziyaret ettim. Bir yıl içinde ortaya konulan çalışmaları görünce gerçekten etkilendim. Kısa sürede bu kadar büyük bir dönüşüm sağlanması takdire değer.

Ramin Abdullayev: Ben bir sene önce de bu bölgedeydim. Bir senede ne kadar muazzam bir iş görüldüğüne şahit oldum. Biz kardeş ülke olarak gururluyuz. Gerçekten bir sene gibi kısa sürede bu kadar büyük işlerin yapılması, her devletin yapabileceği bir şey değil. Biz de Türkiye adına çok gururluyuz.

MUAZZAM BİR ÇABA

Güney Koreli basın mensubu Jaehoon Chu: Depremin meydana geldiği gün burada değildim. Meslektaşlarım yaşanan yıkımın boyutlarını anlattı. 3 yılda yapılan çalışmaları, kat edilen mesafeyi gözlemlemek için buradayız. Bütün evlerin, işyerlerinin yıkıldığını duymuştum. Burada büyük bir yıkım ve facia yaşanmış fakat bu binaların inşa edildiğini görüyorum. Muazzam bir çaba sarf edildiğini ve harika bir sonuç çıktığını gözlemliyorum.

Yunan ERT televizyonundan Elvira Krithari: Depremden 3 yıl sonra yeniden afet bölgesine döndüm. Ancak tanımakta güçlük çektim. Çünkü daha önce bu yerleri yalnızca enkazın içinde görmüştüm.

HATAYLI MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ANLATTI: 'BİTTİK ARTIK' DERKEN DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan ve yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Devren Yener'in hikâyesini, "'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi..." notuyla paylaştı. Antakya'da 25 yıldır minibüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergâh boyunca bölgede yapılan çalışmaları gören Devren Yener, asrın inşa seferberliği sonrası memleketinin yeniden doğuşuna şahit olduğunu ifade etti. Yener, "Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı.