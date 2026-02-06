Yabancı gazetecilerden Türkiye'ye övgü: Deprem sonrası ayağa kalkan şehirlere hayran kaldılar
6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Türkiye’ye gelen 11 ülkeden 32 gazeteci, bölgedeki inşa ve ihya çalışmalarını inceledi. Ayağa kalkan şehirleri gören gazeteciler hayranlıklarını gizleyemedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü'nce, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü kapsamında, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenlendi.
ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan 32 basın mensubu Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Hatay'da Meclis binası ile Adalı Konağı ve Habib-i Neccar Camii gibi mekânları ziyaret eden gazeteciler, dün Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan binaları ve tarihi yapıları gezdi. Deprem sonrası 3 yıl içinde yapılanların bir başarı hikâyesi olduğunu belirten gazeteciler Türkiye'ye övgüler yağdırdı.
TAKDIRE ŞAYAN
Alman RTL televizyonunda çalışan gazeteci Andreas Kruger: Depremden bir hafta sonra Alman ekibiyle buradaydım. Yıkımın boyutunu yakından gördüm. Gördüğüm kadarıyla 3 yıl öncesi ve 3 yıl sonrası arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla burada ortaya konulan emeği çok kıymetli buluyorum.
ABD'li gazeteci John Kavuhch: Ben daha önce başka ülkelerdeki afet bölgelerinde de bulundum. Türkiye kadar hızlı toparlananı görmedim. 3 yıl önce burayı gördüğümde binalar yıkılmıştı, her yer mahvolmuş haldeydi. Fakat 3 yıl sonra gelinen noktada her şeyin yeniden yapıldığını görüyorum. Arada çok büyük bir fark var, takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bugün burada gördüğümüz bir başarı hikâyesi.