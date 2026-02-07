04.17... Acısı yüreklerde saklı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın deprem felaketinin 3. yılı "sessiz" yürüyüşlerle anıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde ise tüm minarelerden selaların okunduğu anmalarda saygı duruşunda bulunularak dualar edildi. Mezarlıkları ziyaret eden depremzedeler, duygusal anlar yaşadı.

KAHRAMANMARAŞ: Depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de, tüm minarelerden selalar verildi. 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan Anka Konutları önünde de anma programı düzenlendi. Saatler 4.17'yi gösterdiğinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Tekbir ve salavatlar getiren depremzedeler ölen yakınları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

HATAY: Atatürk Caddesi'nden başlayan "Sessiz" yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katıldığı anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

DEPREM ANINA KADAR SESSİZ YÜRÜYÜŞ

ADIYAMAN: Atatürk Bulvarı üzerinde, ilk depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat kulesinin önüne kadar, yaklaşık 2 kilometre sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR: 48 kişiye mezar olan Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen törende, saat 04.17'de karanfil bırakıldı.

GAZİANTEP: 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi önünde düzenlenen anma programında deprem şehitleri için saygı duruşundan sonra Kuran-ı Kerim tilavet edildi.

MALATYA: Tevfik Temelli Caddesi kavşağında düzenlenen anma programında dualar edildi.

ADANA: 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı önünde yapılan törene katılanlar saygı duruşunda bulunup duaları etti.

OSMANİYE: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, deprem şehitleri için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

ŞANLIURFA: Vatandaşlar 04.17'de mezarlıkları ziyaret etti.

KİLİS: Anma programında hayatını kaybedenler rahmetle yâd edildi. Vatandaşlara çorba ikram edildi.

DİZİNDEN MEZAR TAŞINA

K.Maraş'ta yaşayan Gül Gülaçtı, 3 yıl öncesine kadar dizinde yattığı babaannesinin mezarının yanına uzanıp başını mezar taşına yasladı. Gül Gülaçtı'yı görenler gözyaşlarını tutamadı.

'HARÇLIK VER' DİYEN EVLADIM KALMADI

Gaziantep İslahiye'de tüm ailesini kaybeden Fatih Karaca'nın sözleri yürek dağladı: "4 çocuk babasıydım. Bayram geldiğinde 'baba harçlık ver' diyen bir evladım kalmadı. 13 yaşındaki kızım hâlâ kayıp."

ENKAZDAN ZİRVEYE

Asrın felaketi 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler, sadece şehirleri değil hayalleri de enkaz altında bıraktı. Ancak o enkazın içinden, kalemini, kitabını ve umudunu bırakmayan gençler çıktı. Depremin vurduğu illerden LGS ve YKS'de Türkiye dereceleri geldi. Malatya'da yaşayan Arda Taşdemir, depremin ardından eğitimine konteyner sınıflarda devam etti. Elektriğin sık sık kesildiği, geceleri soğuğun hissedildiği günlerde ders çalıştı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Arda Taşdemir, 2024 YKS'de AYT Sayısal alanda Türkiye birincisi oldu. Adıyamanlı Ahmet Yiğit Polat ile Malatyalı Melike Behçet, 2023 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Yardım kolilerinden çıkan kitaplarla çalışan öğrenciler, kayıplarına rağmen hayallerinden vazgeçmedi. 2025 LGS'de Hatay'dan 5 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Aynı yıl YKS'de Hatay'dan 26 öğrenci ilk 1000'e girerek bölgenin eğitimde ayağa kalktığını gösterdi.

ECRİN AĞLATTI: PRENSESLERE DE PROTEZ TAKILIR

Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasının ardından 8 saat sonra enkazdan çıkarılan ancak sağ bacağı ampüte edilen Gaziantepli 5 yaşındaki Ecrin Canpolatlar'a, Çocuk İyilik Merkezi'nde protez takıldı. Protez bacak taktığı Barbie bebeğiyle SABAH'a poz veren Ecrin'in "Prenseslerin de benim gibi bacağında protez var" demesi gözleri yaşarttı. Depremde babasını ve annesini kaybeden Ecrin'e anneannesi bakıyor.

EVLATLARI İÇİN AYAKTALAR

Asrın felaketinde Hatay'da bir bacağını kaybeden Leman Yarıkkaya (35), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Buğday Tanesi Protez ve Ortez Merkezi'nde yapılan protezle ayağa kalktı. Eşi Vahit Yarıkkaya (36), ikiz çocukları ve büyük kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Leman Yerlikaya "Zor günler atlattık. Artık çocuklarıma daha çok faydalı olabileceğim için mutluyum. Devlet-millet bize destek oldu" dedi.

