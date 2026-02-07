86 milyon olarak Türkiye’nin gücünü gösterdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla Osmaniye'de düzenlenen '6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden 53 bin 697 vatandaşımızın her birine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Tüm depremzedelerimize ve milletimizin tamamına bir kez daha sabr-ı cemil diliyorum.

6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bir Müslüman olarak acımızı elbette yaşayacağız, yasımızı elbette tutacağız; ama geleceğe doğru yürümeyi, yola devam etmeyi asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Birbirimizin yaralarını saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacağız. İşte bugün sizlere baktığımda hamdolsun tüm bunları başarabilmiş, en karanlık gecelerde hem devletine hem milletine güvenebilmiş el ele, sırt sırta, yürek yüreğe vererek bu zorlukların üstesinden gelebilmiş bir vakar tablosu, bir umut zaferi görüyorum. Bundan büyük bir gurur ve bahtiyarlık duyuyorum. Eğilmediğiniz dimdik ayakta durduğunuz; yıkılmadığınız ve umutsuzluğa düşmediğiniz için her birinizi tebrik ediyorum.

11 ilimizde 120 bin kilometrekarelik alanda yaşayan 14 milyon insanımız bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. Asrın felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı maliyeti ise 150 milyar dolardır. Milli gelirimizin yüzde 9'una tekabül eden bu tutar, ülkemiz tarihinde doğal afetlerden kaynaklanan en ağır ekonomik kayıptır. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik; 650 bin personelimizi hızla bölgeye intikal ettirdik. Bu süreçte bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz, adanmışlık ruhuyla seferber oldu. 86 milyonun tek yürek olduğu bu dayanışma, küllerinden yeniden doğan Türkiye'mizin gücünü Türk dünyasına ve tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Sadece üç yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. İttifak ve iktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı işyeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Geçtiğimiz 27 Aralık'ta Hatay'ımızda anahtarlarını teslim ettiğimiz hak sahibi kardeşlerimizin gönül huzuruna şahit olduk. Millet bizim ne yaptığımızı çok iyi biliyor. Biz lafla değil, icraatla konuşuyoruz. Bugün, konut, köy evi ve işyeri olmak üzere 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 67 bin 813 metrekarelik çeşitli tesisleri de milletimizin hizmetine sunuyoruz. Toplam bedeli 74 milyar 900 milyon lira olan 116 kalem yatırımın, şehrimize ve siz Osmaniyeli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

DEPREM TURİSTLERİ HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATTI

Biz vatandaşlarımıza yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken, maalesef ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler, bu depremde siyasi rant devşirmenin hesabını yaptı. Elini taşın altına koymayan deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. "Bunlar evleri bitiremez" dediler. "Devlet vatandaşını yalnız bıraktı" dediler. "Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları oy tercihlerine göre yapılıyor" dediler. Bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine teşekkür et. Buradan bir müjde vermek istiyorum. 500 bin sosyal konutu da söz verdiğimiz vakitte vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

BAHÇELİ: HİÇBİR FELAKET TÜRK MİLLETİNİ YOLUNDAN ÇEVİREMEZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu anma toplantısında baba ocağında bulunmaktan ziyadesiyle memnunum. Bizi biz yapan, bizi mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran, aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar burada aranmalı. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket, hiçbir musibet, Türk milletini yolundan çevirememiştir. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışmasıyla bunu gösterdik. Dayanışmayla ayağa kalktık. Devletin acze düştüğünü iddia eden fırsat düşkünü kötülerin maskesi düştü.

TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Osmaniye Adnan Menderes Bulvarı Türk bayraklarıyla donatıldı.

OMUZ OMUZA AYAĞA KALKTIK

Emine Erdoğan: O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Devlet–millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Tarih kitapları bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı yazacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna el birliğiyle imza attık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Sevdiklerini yitiren her bir aile, bizim de ailemiz oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şehirlerimizin yeniden inşasında kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir. ANKARA