9 yılda 21 milyon hastaya şifa

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, "Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan Mersin Şehir Hastanesi olarak, modern sağlık altyapımız ve güçlü kadromuzla bölgemize değer katmayı sürdürüyoruz" dedi.

Dokuz yıldır kesintisiz, nitelikli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunmanın haklı gururunu ve büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Ballı, "Açıldığı günden bu yana 21 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti sunan hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış ameliyathaneleri, özellikli merkezleri ve geniş yatak kapasitesiyle modern tıbbın tüm imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturmaktadır" dedi.