Almanya'da düzenlenecek: MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı açıklaması!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, intikale ilişkin görüntüler de yer aldı.
NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.
