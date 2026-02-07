Bakan Göktaş: "Deprem turisti gibi gitmiyoruz her zaman oradayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum ziyareti programı çerçevesinde AK Parti Erzurum İl Başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Göktaş, Erzurum'da hayata geçirilen sosyal hizmet yatırımlara, aile odaklı politikalar ve gençlere yönelik destek programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, Bakanlık olarak deprem sonrası sahadan hiçbir zaman çekilmediklerini ve sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

"DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN İLK GÜNDEN BERİ SAHADAYIZ"

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak özellikle psikososyal destek çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, "Dün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü Osmaniye'de andık. Bu asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlık olarak özellikle psikososyal destek çalışmalarımızı sahada aktif şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar depremden etkilenen 5 milyon 100 binden fazla vatandaşımıza psikososyal destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Travmanın afet sonrasında da etkisini sürdürebildiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, Bakanlığın ilk günden bu yana bölgede aktif görev yaptığını vurguladı.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN SAHADAN ÇEKİLMEDİK"

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara yönelik eleştirilere de değinen Bakan Göktaş, sosyal hizmet ekiplerinin sürekli sahada olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, "Biz hiçbir zaman elimizi sahadan çekmedik. Biz sadece belirli günlerde deprem turisti gibi bölgeye gidenlerden olmadık. Her zaman oradaydık, bugün de oradayız. Vatandaşımız bunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Göktaş, normal hayatın mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"DEPREM BÖLGESİ İKİ BUÇUK YILDA YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI"

Deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarına değinen Bakan Göktaş, sürecin dünya çapında dikkat çektiğini ifade etti. Bakan Göktaş, "Dünya, Bulgaristan büyüklüğünde adeta enkaza dönen bir bölgenin iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırıldığına şahit oldu. Bu büyüklükte bir afetin ardından bu hızla toparlanmak her ülkenin başarabileceği bir şey değildir" dedi.

Bu süreçte yapılan çalışmaların siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini belirten Bakan Göktaş, yapılan hizmetlerin görülmesi gerektiğini söyledi.

"ERZURUM'DA SOSYAL HİZMET YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Erzurum'da yürütülen sosyal hizmet yatırımlarına da değinen Bakan Göktaş, şehirde kadın, genç ve çocuklara yönelik yeni merkezlerin açıldığını söyledi. Bakan Göktaş, "2023 yılından sonra Erzurum'da kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik üç yeni aile merkezini hizmete açtık. Bugün de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, valiliğimiz ve belediyelerimizin destekleriyle 75 sosyal konutu ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aziziye ilçesinde engelli aktif yaşam merkezinin hayata geçirileceğini belirten Göktaş, huzurevi projesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Hınıs ilçesinde ise yeni bir sosyal hizmet merkezinin kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Program kapsamında şehit ve gazi aileleriyle de bir araya geleceklerini belirten Bakan Göktaş, sosyal hizmet çalışmalarının toplumun tüm kesimlerini kapsadığını ifade etti. Bakan Göktaş, "Bugün şehit ailelerimiz ve gazilerimizle de bir araya geleceğiz. Onların her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

"AİLE VE NÜFUS POLİTİKALARINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik politikaların sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, aile odaklı projelerin önemine dikkat çekti. Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmişti. Bu sene de "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında aileyi ve nüfus politikalarını güçlendirecek çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Ailelere yönelik destek programlarına da değinen Bakan Göktaş, doğum yardımı uygulamasının sürdüğünü belirtti. Bakan Göktaş, "İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık destek, üçüncü ve sonraki çocuklar için de aylık destek sağlıyoruz. Erzurum'da da 7 bin 999 ailemiz bu desteklerden faydalandı" ifadelerini kullandı.

"EVLENECEK GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere destek sağlandığını da belirten Bakan Göktaş, Erzurum'da çok sayıda çiftin bu imkândan yararlandığını söyledi. Bakan Göktaş, "Evlenecek gençlerimize kredi desteği sağlıyoruz. Erzurum'da da 1190 çiftimizin bu destekten yararlanmasını sağladık. Bu destekler gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal politikaların toplumun tüm kesimlerini kapsadığını belirten Bakan Göktaş, Erzurum'da evde bakım yardımı kapsamında binlerce aileye destek verildiğini söyledi. Bakan Göktaş, "Erzurum'da 5 bin 936 ailemize aylık evde bakım desteği sağlıyoruz. Engellisine ve yaşlısına bakan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına ve vatandaşlara teşekkür eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet çalışmalarının artarak süreceğini belirterek programını tamamladı.