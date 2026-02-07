Bakan Göktaş Erzurum’da Engelli Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı

Programları kapsamında kentte bulunan Göktaş, "Medd-up" sahne gösterisinin izledikten sonra Aziziye ilçesinde yapılan Huzurevi inşaat alanını inceledi. Göktaş daha sonra aynı ilçedeki Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi Müdürlüğünün açılışını yaptı.

Ardından protokol üyeleriyle merkezi gezen Göktaş, pasta kesip engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Göktaş, merkezde incelemelerde bulunarak müzik atölyesinde "Kara tren" türküsünü söyleyen engellilere eşlik etti.

Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıldaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut AK Parti İl Başkan ı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.