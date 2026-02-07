Bakan Tekin: "Muhalefetin yaklaşımı sadece yalanlar iftiralar üzerine"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum AK Parti İl Başkanlığı ziyaret etti. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Bakan Tekin, eğitim yatırımları, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları, okullarda yürütülen milli birlik ve değerler temalı etkinlikler ile bakanlıklar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim altyapısının daha güçlü bir kapasiteyle yeniden kurulduğunu söyledi. Erzurum'da gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Tekin, vatandaşların desteğinin çalışma azmini artırdığını belirtti.

"HEMŞERİLERİMİZİN İLGİSİ ÇALIŞMA AZMİMİZİ ARTIRIYOR"

Erzurum'daki karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, vatandaşların ilgisinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Buraya geldiğimizde hemşerilerimizin, kardeşlerimizin, abilerimizin bize samimiyetle sarılmalarını gördüğümüzde bizim de çalışma motivasyonumuz, şevkimiz, muhalefetin eleştirilerine ve 'yaptırmayız' çabalarına karşı mücadele azmimiz artıyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"75 BİNDEN FAZLA OKULDA BAYRAK SEFERBERLİĞİ YAPTIK"

Karne dönemi üzerinden yapılan eleştirileri hatırlatan Bakan Tekin, okulların açılmasıyla birlikte ülke genelinde önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Tekin, "Karneyle ilgili o kadar eleştiri yapan muhalefet, biz geçtiğimiz hafta okullar açılırken Türkiye'de 75 binden fazla okulda çocuklarımızın milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek, onlara bayrak sevgisini ve millet olma bilincini aşılayacak bir bayrak seferberliği yaptık. Ama tek bir muhalefet partisinden bile 'teşekkür ederiz, güzel bir etkinlik yaptınız' diyen çıkmadı" dedi.

"SADECE ELEŞTİRİ, YALAN VE İFTİRALAR ÜZERİNE SİYASET YAPILIYOR"

Muhalefetin yaklaşımını eleştiren Bakan Tekin, "Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu. Sadece eleştiri, sadece yalanlar üzerine, sadece iftiralar üzerine ve insanların moral motivasyonunu kırmaya yönelik bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Temel atmama töreni yapmayı bile bir marifet olarak sunuyorlar. Şehirlerde trafik artıyor diye yol yapmanın trafik sorununu büyüteceğini savunarak yatırım yapmamayı başarı gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz ise yatırımlarla, hizmetlerle şehirlerimizi büyütmeye devam ediyoruz" dedi. Bakan Tekin, vatandaşların desteğinin bu süreçte kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"RAMAZAN AYI ÇOCUKLARIMIZIN ORTAK DEĞERLERİ TANIMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte okullarda yeni etkinliklerin başlayacağını belirten Bakan Tekin, ailelere de çağrıda bulunarak, "Ramazan ayı bizi bir arada tutan önemli değerlerden biri. Oruç tutsa da tutmasa da çocuklarımızın bu değerleri tanımasını, paylaşma ve dayanışma kültürünü öğrenmesini istiyoruz. Bu farkındalık çalışmalarında sizlerin de çocuklarımıza destek olmasını özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

"Zor zamanlarda millet olma şuuru ortaya çıkar"

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne de değinen Bakan Tekin, yaşanan felaket sonrası ortaya çıkan dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bakan Tekin, "Bir ülkenin millet olma şuuru zor zamanlarda ortaya çıkar. Altı Şubat'ta asrın felaketini yaşadık ama hemen ardından asrın birlikteliğini de gördük. Öğrencilerimizden velilerimize, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına kadar herkes gücü nispetinde yaraların sarılması için çaba sarf etti" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ DOĞRUDAN TAKIP ETTİ"

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan Tekin, tüm bakanlıkların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında deprem bölgesinde yapılan çalışmaları tek tek takip etti. Her bakanlık kendi alanındaki çalışmaları sunarak süreci adım adım yürüttü" dedi.

"YIKILAN 10 BİN DERSLİĞİN YERİNE 25 BİN DERSLİK KAZANDIRIYORUZ"

Deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına ilişkin rakamları paylaşan Bakan Tekin, eğitim altyapısının güçlendirilmesinde önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Bakan Tekin, "Depremde 11 ilimizde yaklaşık 10 bin dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunun yerine şu ana kadar yaklaşık 15 bin derslik yaptık. Yaklaşık 10 bin dersliğin inşası da devam ediyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı başladığında yıkılan derslik sayısının çok üzerinde, yaklaşık 25 bin derslikle eğitim öğretime devam edeceğiz. Hedefimiz her ilde deprem öncesine göre en az yüzde 15 daha fazla derslik kapasitesine ulaşmak" dedi.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK SİYASETİN ÜSTÜNDE TUTULMALI"

Deprem sürecinin siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bakan Tekin, "Milli birlik ve beraberlik dediğimiz şey iktidarıyla muhalefetiyle herkesin sahip çıkması gereken bir süreçtir. Hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HUZURLU TOPLUM GÜÇLÜ AİLE YAPISIYLA MÜMKÜNDÜR"

Konuşmasının sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalara değinen Milli Eğitim Bakanı Tekin, güçlü toplum yapısının temelinde güçlü aile yapısının bulunduğunu belirtti. Bakan Tekin, iki bakanlığın özellikle çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla yakın iş birliği içinde çalıştığını ifade ederek Erzurum ziyaretinde gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.