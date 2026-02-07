Bakan Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine ziyaret
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören’de hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileyi yürütülen soruşturma hakkında bilgilendiren Tunç, sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini vurguladı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.