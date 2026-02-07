Bakanlar Tekin ile Göktaş Erzurum’da sanat etkinliğine katıldı

Üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Koordinatörlüğünü 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları'nın üstlendiği etkinlikte, öğrencilerden oluşan koro çeşitli şarkılar seslendirdi. Bakanlar Göktaş ile Tekin'in de arada eşlik ettiği şarkıların söylendiği etkinlikte tiyatro gösterisi de sahnelendi. Bakanlar Göktaş ile Tekin Arzen'e tablo hediye edip protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Birileri çok rahatsız, birileri istiyor ki milli birliğimiz ve beraberliğimiz, çocuklarımızın okulda aldığı eğitimin bu birlikteliğimizi güçlendirmesinden gerçekten çok rahatsızlar. Bizi eleştiriyorlar, geçmişine bağlı gelecekten ümitli gençler yetiştirmek istiyoruz. Kim ne derse desin yolumuzdan dönmeyeceğiz, gençlere çok güveniyorum ve hepsini çok seviyorum."