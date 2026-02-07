Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile İstanbul'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Kral 2'nci Abdullah'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Kral Abdullah'ın gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Başkan Erdoğan, "Aziz kardeşim Ürdün Kralı sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık." dedi.

Resmi yemekte bir araya gelen iki lider, daha sonra ofisten ayrıldı.