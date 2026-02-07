Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Kral Abdullah'ın gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.