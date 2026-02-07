Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Başkan Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.