Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın en iyi dört karesini seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin Fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Erdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği "Kirli Kanatlar" başlıklı fotoğrafı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlatmış ve Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı da göstermişti.