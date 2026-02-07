’Deprem turisti’ Özgür Özel’den akla ziyan şov! AK Parti’den sert tepki: Milletimiz istismara asla prim vermez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi 6 Şubat'ta Malatya'da bir dizi programa katıldı. Özgür Özel, Malatya'da yaptığı açıklamalar ile pes dedirtti. Her fırsatta hükümeti deprem çalışmaları konusunda eleştiren Özgür Özel, CHP'li belediyelerin kente kilit taşı, çöp konteyneri gibi yardımlar yaptığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Faruk Acar şunları söyledi:

Birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyada, tarihin en ağır imtihanlarından birine karşı yaralarımızı sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. 455 bin konutla, 11 şehri neredeyse köyleriyle birlikte yeniden inşa ettik.